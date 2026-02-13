Volley – Saforelle Power 6 – Burdis / Béziers, Palais des Sports de Bordeaux, Bordeaux

Volley – Saforelle Power 6 – Burdis / Béziers Mercredi 4 mars, 20h00 Palais des Sports de Bordeaux Gironde

Billeterie en ligne sur burdis-volley.com à partir de 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T23:00:00+01:00

Volley-Ball Saforelle Power 6

Journée 15 : Les Burdis – Béziers

Palais des sports de Bordeaux

Mercredi 04 Mars – 20h

Rendez-vous au Palais des Sports de Bordeaux pour cette 15ème journée de Saforelle Power 6. Venez nombreux encourager votre équipe des Burdis !

Boutique, buvette et restauration sur place.

#GoBurdis

Palais des Sports de Bordeaux 34 Pl. de la Frm Richemont, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://burdis.billetterie-club.fr/home »}]

Saforelle Power 6 – Saison 2025-2026 – Journée 15 – Burdis / Béziers volley volley-ball

BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY