Volley – Saforelle Power 6 – Burdis / Mulhouse Palais des Sports de Bordeaux Bordeaux

Volley – Saforelle Power 6 – Burdis / Mulhouse Vendredi 17 octobre, 20h00 Palais des Sports de Bordeaux Gironde

Billeterie en ligne sur burdis-volley.com à partir de 6€

Objectif guichet fermé pour cette nouvelle journée de Saforelle Power 6 au Palais des Sports de Bordeaux. Alors venez nombreux encourager votre nouvelle équipe des Burdis !

#GoBurdis

Palais des Sports de Bordeaux 34 Pl. de la Frm Richemont, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://burdis.billetterie-club.fr/home https://burdis-volley.com/

