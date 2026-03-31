Volley – Saforelle Power 6 – Play-in – Burdis / Evreux, Palais des Sports de Bordeaux, Bordeaux
Volley – Saforelle Power 6 – Play-in – Burdis / Evreux, Palais des Sports de Bordeaux, Bordeaux mardi 31 mars 2026.
Volley – Saforelle Power 6 – Play-in – Burdis / Evreux Mardi 31 mars, 20h00 Palais des Sports de Bordeaux Gironde
Billeterie en ligne sur burdis-volley.com à partir de 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T23:00:00+02:00
Volley-Ball – Saforelle Power 6
Play-in Match retour : Les Burdis – Evreux
Palais des sports de Bordeaux
Mardi 31 Mars – 20h
Rendez-vous au Palais des Sports de Bordeaux pour ce match retour des play-in de Saforelle Power 6. Venez nombreux encourager votre équipe des Burdis ! Objevtif qualification pour les Play-Off
Boutique, buvette et restauration sur place.
#GoBurdis
Palais des Sports de Bordeaux 34 Pl. de la Frm Richemont, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://burdis.billetterie-club.fr/home »}]
Saforelle Power 6 – Saison 2025-2026 – Play-in match retour – Burdis / Evreux volley volley-ball
BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY
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