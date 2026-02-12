Volley vacances de Pâques Le Touquet-Paris-Plage

Volley vacances de Pâques

Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-14

MATIN 10h-12h Entraînement, initiation et perfectionnement

Après-midi 14h-17h Animations/tournois, jeu libre, terrain permanent de rattaque ,

location de terrains

Condition à partir de 12 ans

Tarifs

Matinée (entraînement) 10€

Après-midi (tournois/terrain de rattaque 8€

Journée 15€

Les 6 jours 80€

Location de terrains et ballons (après-midi et selon disponibilités) 40€

Réduction sur tarif semaine = 10% famille (frères et soeurs) .

Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 21 34 40 sl62310@gmail.com

