Volley vacances de Pâques Le Touquet-Paris-Plage mardi 14 avril 2026.
Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-14
MATIN 10h-12h Entraînement, initiation et perfectionnement
Après-midi 14h-17h Animations/tournois, jeu libre, terrain permanent de rattaque ,
location de terrains
Condition à partir de 12 ans
Tarifs
Matinée (entraînement) 10€
Après-midi (tournois/terrain de rattaque 8€
Journée 15€
Les 6 jours 80€
Location de terrains et ballons (après-midi et selon disponibilités) 40€
Réduction sur tarif semaine = 10% famille (frères et soeurs) .
Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 21 34 40 sl62310@gmail.com
English :
