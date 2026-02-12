Volley vacances Le Touquet-Paris-Plage
Salle Olombel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Volley-vacances hiver
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 février
Salle Paul Olombel
Matin 10h-12h Entraînement, initiation et perfectionnement
Après-midi 14h-17h Animations/tournois, jeu libre
Conditions matinées entraînements de 12 à 15ans/après-midi à partir de 12 ans sans limitation d’âge
Tarifs
Matinée (entraînement) 10€
Après-midi (tournois) 8€
Journée 15€
Les 3 jours 40€
Réduction sur tarif semaine = 10% famille (frères et soeurs) .
Salle Olombel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 21 34 40 sl62310@gmail.com
