Volley vacances Le Touquet-Paris-Plage

Volley-vacances hiver

Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 février

Salle Paul Olombel

Matin 10h-12h Entraînement, initiation et perfectionnement

Après-midi 14h-17h Animations/tournois, jeu libre

Conditions matinées entraînements de 12 à 15ans/après-midi à partir de 12 ans sans limitation d’âge

Tarifs

Matinée (entraînement) 10€

Après-midi (tournois) 8€

Journée 15€

Les 3 jours 40€

Réduction sur tarif semaine = 10% famille (frères et soeurs) .

Salle Olombel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 21 34 40 sl62310@gmail.com

