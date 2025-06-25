Volo Le Scènacle Besançon

Volo

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tout au long de l’année 2025, Frédo et Olivier sont allés à la rencontre de leur public avec un spectacle Florilège qui célébrait les 20 ans de carrière de leur groupe Volo,.

En 2026, les deux frangins reviennent avec un nouvel album (le 7ème) et un nouveau spectacle qu’ils présenteront à partir du printemps 2026 et au Scénacle le 27 mars. Ce spectacle qui fera la part belle aux titres de ce nouvel album nous permettra également de découvrir ou de redécouvrir la richesse de leur répertoire qui a fait leur longévité. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Volo

German : Volo

Italiano :

Espanol :

L’événement Volo Besançon a été mis à jour le 2025-06-25 par DOUBS TOURISME