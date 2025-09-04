VOLO – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

VOLO – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers jeudi 4 septembre 2025.

VOLO Début : 2025-09-04 à 21:00. Tarif : – euros.

C’est une histoire de frangins, Olivier et Frédéric Volovitch, deux voix fraternelles aux élégances singulières qui se répondent, se complètent et s’accordent pour interroger tout de go la marche du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes tumultes à venir.Avec lucidité toujours ; humour et simplicité, surtout.En 2025, ils fêtent les 20 ans de leur duo. A cette occasion, ils proposent un nouveau spectacle, « Florilège « de leur répertoire riche de plus de cent chansons. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir leur univers très personnel, fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées.PMR, groupe, CE : paul@republic-corner.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86