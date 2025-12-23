Volo + Nesles, Beauvais

Volo + Nesles

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Mine de rien , fêtons en live, dès le lendemain de sa sortie, le nouvel album des frères Volo !

A découvrir, si vous aimez les Wriggles, Tété ou Barcella

VOLO

Mine de rien, Volo a fêté ses 20 ans de carrière en 2025.

Mine de rien, Volo peut compter sur un public fidèle dans lequel les enfants qui sont venus les voir avec leurs parents il y a 20 ans, emmènent les leurs aujourd’hui.

Mine de rien, les frères Volovitch sortiront leur 7ème album studio en 2026.

Réalisé et mixé par Alexis Campet, Mine de rien est le titre de ce nouvel opus.

Sur scène Volo fera la part belle aux titres de ce nouvel album tout en revisitant certains des titres emblématiques de leur répertoire riche, mine de rien, d’une centaine de chansons.

Après plus de 20 ans de complicité, Frédo et Olivier Volovitch continuent de nous raconter des histoires et de se positionner, puisque comme ils le chantent en choeur Mine de rien, on n’a pas disparu

+ NESLES

Arpenteur de corps, anatomiste de paysages, les mots en bouche comme des cailloux, Nesles, dandy lettré entretenant la flamme toujours brûlante d’un manifesto punk, sort en 2025 son nouvel album Barocco mot italien, issu du portugais signifiant d’une irrégularité bizarre .

Si les habitués ne seront pas étonnés de partir à la rencontre d’animaux qui peuplent son bestiaire des bombyx (1976), des écrevisses (Carquois), ou des mome raths (Canon-Fleur), ils frissonneront sûrement quand Nesles tombera l’un de ses masques pour se dévoiler, solder quelques comptes au cours d’une autopsie sans concession (Anatomie/Rien à foutre), pour feuilleter des albums de polaroïds jaunis (1976), ou pour marteler son manifeste artistique (Beckett). Et s’il chante en français, la grammaire musicale originelle de Nesles n’est pas hexagonale mais hantée par les assauts tendus du post-punk, biberonnée aux vapeurs éthérées de la dream/cold/new wave, shootée aux accords écorchés des seigneurs du songwriting d’outre-Manche façon Barrett ou Drake.

Mine de rien , fêtons en live, dès le lendemain de sa sortie, le nouvel album des frères Volo !

A découvrir, si vous aimez les Wriggles, Tété ou Barcella

VOLO

Mine de rien, Volo a fêté ses 20 ans de carrière en 2025.

Mine de rien, Volo peut compter sur un public fidèle dans lequel les enfants qui sont venus les voir avec leurs parents il y a 20 ans, emmènent les leurs aujourd’hui.

Mine de rien, les frères Volovitch sortiront leur 7ème album studio en 2026.

Réalisé et mixé par Alexis Campet, Mine de rien est le titre de ce nouvel opus.

Sur scène Volo fera la part belle aux titres de ce nouvel album tout en revisitant certains des titres emblématiques de leur répertoire riche, mine de rien, d’une centaine de chansons.

Après plus de 20 ans de complicité, Frédo et Olivier Volovitch continuent de nous raconter des histoires et de se positionner, puisque comme ils le chantent en choeur Mine de rien, on n’a pas disparu

+ NESLES

Arpenteur de corps, anatomiste de paysages, les mots en bouche comme des cailloux, Nesles, dandy lettré entretenant la flamme toujours brûlante d’un manifesto punk, sort en 2025 son nouvel album Barocco mot italien, issu du portugais signifiant d’une irrégularité bizarre .

Si les habitués ne seront pas étonnés de partir à la rencontre d’animaux qui peuplent son bestiaire des bombyx (1976), des écrevisses (Carquois), ou des mome raths (Canon-Fleur), ils frissonneront sûrement quand Nesles tombera l’un de ses masques pour se dévoiler, solder quelques comptes au cours d’une autopsie sans concession (Anatomie/Rien à foutre), pour feuilleter des albums de polaroïds jaunis (1976), ou pour marteler son manifeste artistique (Beckett). Et s’il chante en français, la grammaire musicale originelle de Nesles n’est pas hexagonale mais hantée par les assauts tendus du post-punk, biberonnée aux vapeurs éthérées de la dream/cold/new wave, shootée aux accords écorchés des seigneurs du songwriting d’outre-Manche façon Barrett ou Drake. .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s celebrate the Volo brothers’ new album live, the day after its release!

To discover, if you like: les Wriggles, Tété or Barcella

VOLO

Volo celebrated 20 years in the music business in 2025.

And Volo can count on a loyal following, with children who came to see them with their parents 20 years ago bringing theirs along today.

The Volovitch brothers will release their 7th studio album in 2026.

Produced and mixed by Alexis Campet, Mine de rien is the title of this new opus.

On stage, Volo will give pride of place to tracks from this new album, while revisiting some of the most emblematic titles from their repertoire, which, mine de rien, comprises some one hundred songs.

After more than 20 years together, Frédo and Olivier Volovitch continue to tell stories and take a stand, because as they sing in chorus, Mine de rien, on n’a pas disparu ( We haven’t disappeared )

+ NESLES

Surveyor of bodies, anatomist of landscapes, words in his mouth like pebbles, Nesles, a literate dandy who keeps the flame of a punk manifesto burning, is releasing his new album Barocco in 2025 an Italian word derived from Portuguese meaning of bizarre irregularity .

While regulars won?t be surprised to meet the animals that populate her bestiary: bombyx (1976), crayfish (Carquois), or mome raths (Canon-Fleur), they will surely shudder when Nesles drops one of her masks to reveal herselfthey’ll surely shudder when Nesles drops one of his masks to reveal himself, to settle a few scores in the course of an uncompromising autopsy (Anatomie/Rien à foutre), to leaf through albums of yellowed Polaroids (1976), or to hammer home his artistic manifesto (Beckett). And although he sings in French, Nesles? original musical grammar is not hexagonal, but haunted by the tense assaults of post-punk, fed on the ethereal vapors of dream/cold/new wave, and shot through with the flayed chords of the lords of songwriting from across the Channel, such as Barrett or Drake.

L’événement Volo + Nesles Beauvais a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis