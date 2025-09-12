VOLO + Noon Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

VOLO + Noon Fauville-en-Caux Terres-de-Caux samedi 7 février 2026.

VOLO + Noon

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

C’est une histoire de frangins, Olivier et Frédéric Volovitch, ex-guitariste des Wriggles, deux voix fraternelles aux élégances singulières qui se répondent, se complètent et s’accordent pour interroger la marche du monde, les recoins de la vie intérieure jusqu’aux vastes tumultes à venir. Avec lucidité toujours ; humour et simplicité, surtout. Ils ont très vite fédéré un public fidèle autour de leur univers très personnel fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées.

Volo a enchaîné les tournées et les concerts partout en France, les amenant à jouer à plusieurs reprises dans des lieux mythiques comme l’Olympia, la Cigale et bien d’autres, s’exportant aussi en Belgique, en Suisse et au Québec.

Ils viennent à la Rotonde pour présenter leur spectacle, Florilège de leur répertoire riche de plus de cent chansons. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir leur univers très personnel, fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées.

Première partie Noon [Chanson française / Normandie]

Autodidacte qui se soucie aussi peu des codes musicaux qu’il affectionne les détails lorsqu’il s’agit du texte. Ainsi promène-t-il sa guitare électroacoustique un peu sur tous les tons. Quasi-bossa aux 30 contrepèteries, presque-rap sur jazz manouche, et autres joyeusetés révélatrices d’une incapacité amusée à faire des choix musicaux clairs. Si l’influence majeure demeure celle de Brassens, découvert sur le tard. Elles sont multiples et puisent autant dans la chanson d’un Gainsbourg, que dans la saine malice d’un Devos ou l’énergie d’un rap. A la Solaar ou la IAM.

Noon a récemment dédié un spectacle à Bashung Les Bashungueries . Une écriture qui a nécessité une recherche et permis de découvrir vraiment, un personnage singulier au parcours qui force le respect. Ce qui explique quelques incursions dans l’univers du grand bonhomme, et quelques anecdotes qui témoignent de sa grande ouverture artistique.

Entre hommage à Bashung et compositions personnelles, cet autodidacte se soucie aussi peu des codes musicaux qu’il affectionne les détails lorsqu’il s’agit du texte. Un artiste régional à découvrir sur scène. .

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11

