VOLO NOUVEAU SPECTACLE – SALLE AGORA – GUILHERAND Guilherand Granges

VOLO NOUVEAU SPECTACLE Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

En 2025, Frédo et Olivier Volovitch fêtent leurs 20 ans de carrière. Voici leur neuvième et nouvel album !Depuis la sortie de leur premier disque en 2005, ils ont très vite fédéré un public fidèle autour de leur univers très personnel fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées.Volo a enchaîné les tournées et les concerts partout en France, avec huit album, les amenant à jouer à plusieurs reprises à l’Olympia, la Cigale, le Trianon, le Bataclan ou les Francofolies de la Rochelle, le Printemps de Bourges, La Fête de l’Humanité etc., s’exportant aussi en Belgique, en Suisse et au Québec.On pourra retrouver dans ce nouvel album ce qui fait la richesse et la singularité de leur répertoire en passant de l’amour à l’humour aussi bien que de la description de la vie quotidienne à la complexité des problématiques du monde contemporain.

SALLE AGORA – GUILHERAND 222 AVENUE CLEMENCEAU 07500 Guilherand Granges 07