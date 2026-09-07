Vols de nuit, Campbon, Campbon
vendredi 11 septembre 2026 · Campbon
Informations pratiques
Vols de nuit Vendredi 11 septembre, 20h00 Campbon Loire-Atlantique
Animation tous publics et gratuite – Adhésion à l’association Terre d’Avenir possible
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00
Vols de Nuit – Nuit de la chauve-souris
- Présentation en images du mode de vie des chauves-souris, de quelques espèces locales, des menaces qui pèsent sur elles et des mesures de protection à mettre en place.
- Balade crépusculaire et nocturne dans le bourg et autour de l’étang de Campbon pour découvrir quelques espèces locales.
Campbon Salle mahonia, Chemin des écoliers 44750 Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « terredavenir@laposte.net »}]
Présentation en images du mode de vie des chauves-souris. Balade nocturne pour découvrir quelques espèces dans le bourg et l’étang proche. Chauves-souris mode de vie
Christian Milcent – Terre d’Avenir