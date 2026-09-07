Vols de nuit, Campbon, Campbon

Informations pratiques

Vols de nuit Vendredi 11 septembre, 20h00 Campbon Loire-Atlantique

Animation tous publics et gratuite – Adhésion à l’association Terre d’Avenir possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00

Vols de Nuit – Nuit de la chauve-souris

Présentation en images du mode de vie des chauves-souris, de quelques espèces locales, des menaces qui pèsent sur elles et des mesures de protection à mettre en place.

Balade crépusculaire et nocturne dans le bourg et autour de l’étang de Campbon pour découvrir quelques espèces locales.

Campbon Salle mahonia, Chemin des écoliers 44750 Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « terredavenir@laposte.net »}]

Présentation en images du mode de vie des chauves-souris. Balade nocturne pour découvrir quelques espèces dans le bourg et l’étang proche. Chauves-souris mode de vie

Christian Milcent – Terre d’Avenir