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AGENDA · Campbon

Vols de nuit, Campbon, Campbon

vendredi 11 septembre 2026 · Campbon

Vols de nuit, Campbon, Campbon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Campbon
Adresse
Salle mahonia, Chemin des écoliers 44750 Campbon
Ville
44750 Campbon
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Animation tous publics et gratuite - Adhésion à l'association Terre d'Avenir possible

Vols de nuit Vendredi 11 septembre, 20h00 Campbon Loire-Atlantique

Animation tous publics et gratuite – Adhésion à l’association Terre d’Avenir possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00

Vols de Nuit – Nuit de la chauve-souris

  • Présentation en images du mode de vie des chauves-souris, de quelques espèces locales, des menaces qui pèsent sur elles et des mesures de protection à mettre en place.
  • Balade crépusculaire et nocturne dans le bourg et autour de l’étang de Campbon pour découvrir quelques espèces locales.

Campbon Salle mahonia, Chemin des écoliers 44750 Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « terredavenir@laposte.net »}]
Présentation en images du mode de vie des chauves-souris. Balade nocturne pour découvrir quelques espèces dans le bourg et l’étang proche. Chauves-souris mode de vie

Christian Milcent – Terre d’Avenir

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