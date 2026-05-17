Vols Panoramiques en Hélicoptère Route de la côte entre Vierville-sur-mer et Grandcamp-Maisy Englesqueville-la-Percée

Englesqueville-la-Percée

Vols Panoramiques en Hélicoptère

Route de la côte entre Vierville-sur-mer et Grandcamp-Maisy RD 514 Englesqueville-la-Percée Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vol à bord d’un hélicoptère Écureuil H125 B3e, moderne et confortable, offrant une expérience unique et mêlant mémoire historique, patrimoine et beauté naturelle de la Normandie.

Vol à bord d’un hélicoptère Écureuil H125 B3e, moderne et confortable, offrant une expérience unique et mêlant mémoire historique, patrimoine et beauté naturelle de la Normandie.

Le 6 juin 1944, les plages de Normandie furent le théâtre du Débarquement allié, une opération décisive pour libérer la France occupée. Les plages conservent encore vestiges et monuments.

Aujourd’hui, elles sont un lieu de mémoire et de recueillement, tout en offrant des paysages majestueux.

Idée cadeau inoubliable

Jusqu’à 5-6 passagers

Sur réservation et en fonction de la météo. .

Route de la côte entre Vierville-sur-mer et Grandcamp-Maisy RD 514 Englesqueville-la-Percée 14710 Calvados Normandie +33 2 35 80 94 16 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Vols Panoramiques en Hélicoptère

A flight aboard a modern, comfortable Écureuil H125 B3e helicopter, offering a unique experience combining the history, heritage and natural beauty of Normandy.

L’événement Vols Panoramiques en Hélicoptère Englesqueville-la-Percée a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Isigny-Omaha