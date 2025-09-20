Volti, architecte de la sensualité Domaine de la Chapelle Saint-Lubin Chevreuse

Volti, architecte de la sensualité Samedi 20 septembre, 18h00 Domaine de la Chapelle Saint-Lubin Yvelines

Gratuit, inscription pour les groupe de visite conseillé

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’association Saint-Lubin de Chevreuse a le plaisir de vous convier à une conférence exceptionnelle :

️ Samedi 20 septembre, de 18h à 20h

Fonderies de Chevreuse – 72bis rue de la Porte de Paris, Chevreuse

“Antoniucci Volti : Architecte de la sensualité”

Cette rencontre sera animée par :

Nicolas Antoniucci, architecte et fils du sculpteur Volti, qui livrera un témoignage personnel sur l’œuvre de son père et son dialogue avec l’espace et la matière.

Nahla Naili, doctorante en histoire de l’art, spécialisée en sculpture et architecture, et également sculptrice, qui apportera un éclairage scientifique et sensible sur la place de Volti dans l’histoire de la sculpture moderne.

Dans le cadre unique de la Fonderie Saint-Lubin, site patrimonial exceptionnel habituellement fermé au public, cette conférence mettra en lumière les liens étroits entre sculpture et architecture, au cœur même du processus de création artistique.

Entrée gratuite – réservation obligatoire

association.saint.lubin@gmail.com

| 06.98.70.93.73

L’évènement est ouvert pour les petits et les grands, et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nous espérons vivement vous retrouver pour ce moment rare de partage et de découverte.

À très bientôt,

L’équipe de l’Association culturelle de la Chapelle Saint-Lubin

Domaine de la Chapelle Saint-Lubin 72 rue de la Porte de Paris 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France Le Domaine de la Chapelle Saint-Lubin retrace l'histoire de la Haute Vallée de Chevreuse. Tantôt propriété seigneuriale, tantôt propriété du clergé, elle est aujourd'hui propriété de particuliers liés au monde de la culture et du patrimoine artistique. Un accès au public sera ouvert au 72 bis rue de la Porte de Paris, au niveau d'un grand portail blanc. A proximité les bus 262, 39-17 et 39-403, station Saint-Lubin, 2 minutes de marche. Le rer B, station Saint-Rémy les Chevreuse, 15 minutes de marche.

Visite commentée

Fonderie Saint-Lubin