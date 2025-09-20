Volti, un sculpteur dans une fonderie Domaine de la Chapelle Saint-Lubin Chevreuse

Gratuit, inscription pour les groupe de visite conseillé

Antoniucci Volti : sculpture, matière et architecture dans l’écrin des Fonderies de Chevreuse

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’association Saint Lubin de Chevreuse met à l’honneur l’un des plus grands sculpteurs français du XXe siècle, Antoniucci Volti (1915–1989), dans un lieu patrimonial rare et chargé de mémoire : les Fonderies de Chevreuse.

Ce site industriel d’exception, habituellement fermé au public, devient le temps d’un week-end un véritable écrin vivant de création artistique, en résonance directe avec le thème de cette année : “Le patrimoine architectural”.

Volti et les Fonderies de Chevreuse : le dialogue entre l’art et l’architecture

Antoniucci Volti est une figure majeure de la sculpture moderne. Formé à l’École des beaux-arts de Paris, son œuvre, souvent comparée à celle de Maillol ou de Bourdelle, célèbre la sensualité du corps féminin, la puissance des volumes et la noblesse des matériaux. Si ses sculptures sont visibles dans de nombreuses villes de France, c’est à Chevreuse, dans les ateliers des Fonderies de Chevreuse, que nombre d’entre elles sont exposées po)ur quelques jours.

Ce lieu industriel, bâti au début du XXe siècle, fut longtemps un haut lieu de la fonte d’art. Sa structure architecturale — vastes verrières, volumes dégagés, murs de pierre et charpentes métalliques — est emblématique de l’architecture industrielle conçue pour servir la création artistique. Ici, la pierre et le bronze se sont mêlés à la lumière et à l’espace pour donner naissance à des œuvres d’une intensité rare.

La programmation proposée met en lumière la manière dont l’architecture d’un lieu façonne l’œuvre, et comment l’œuvre, en retour, révèle la beauté de l’architecture.

Visites guidées : immersion dans l’univers de Volti et de la fonderie

Durant tout le week-end, les visiteurs sont invités à explorer ce lieu unique à travers des visites guidées articulées autour : de l’histoire des Fonderies de Chevreuse, exemple remarquable d’architecture industrielle dédiée aux métiers d’art, du processus de création et de fonte des sculptures, de la collaboration étroite entre Volti et les artisans fondeurs, de la présentation d’œuvres emblématiques et de documents d’archives autour de Volti.

Les visites permettront également d’aborder la dimension architecturale de l’œuvre de Volti, qui pensait ses sculptures dans leur rapport à l’espace, à la lumière et à l’échelle monumentale.

️ Horaires des visites guidées (durée : 30min) :

Samedi : 10h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche : 10h à 13h et de 14h à 18h

Gratuit – Réservation conseillée (groupes de 20-30 personnes)

Conférence exceptionnelle – Samedi 20 septembre, 18h à 20h

“Volti, la sculpture comme architecture du corps”

par Nicolas Antoniucci Volti, architecte et fils de l’artiste

Le samedi soir, une conférence exceptionnelle sera donnée sur place par Nicolas Antoniucci Volti, architecte et fils du sculpteur.

Il partagera une lecture intime de l’œuvre de son père, son rapport au corps, à la matière et à l’espace. Il évoquera aussi l’importance des lieux de fabrication — comme les Fonderies de Chevreuse — dans la genèse des œuvres, et le lien fondamental entre architecture et sculpture, deux arts façonnés par les volumes.

Entrée gratuite – réservation obligatoire

Infos pratiques

Lieu : Fonderies de Chevreuse – 72bis rue de la Porte de Paris, 78460 Chevreuse

Dates : Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Tarif : Gratuit – Réservation recommandée pour les visites, obligatoire pour la conférence

Contact / Réservations : association.saint.lubin@gmail.com / 06.98.70.93.73

Instagram : Asso Culturelle de St Lubin

À travers cette programmation inédite, l’association Saint Lubin rend hommage à l’union entre l’art et l’architecture, en révélant un lieu d’exception et l’œuvre d’un artiste majeur, dont le travail résonne puissamment avec les enjeux patrimoniaux contemporains.

Une invitation à découvrir comment l’espace façonne la création… et comment la sculpture, à son tour, magnifie l’architecture.

Domaine de la Chapelle Saint-Lubin 72 rue de la Porte de Paris 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France Le Domaine de la Chapelle Saint-Lubin retrace l'histoire de la Haute Vallée de Chevreuse. Tantôt propriété seigneuriale, tantôt propriété du clergé, elle est aujourd'hui propriété de particuliers liés au monde de la culture et du patrimoine artistique. Un accès au public sera ouvert au 72 bis rue de la Porte de Paris, au niveau d'un grand portail blanc. A proximité les bus 262, 39-17 et 39-403, station Saint-Lubin, 2 minutes de marche. Le rer B, station Saint-Rémy les Chevreuse, 15 minutes de marche.

