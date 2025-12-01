Voltige équestre Les Chevaux du Coat Plourivo

Voltige équestre

Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

2025-12-22

Pour améliorer son aisance corporelle et mieux communiquer avec le cheval.

Une demi journée unique pour bouger avec le cheval en musique. Pas de niveau et d’expérience requise. Ouvert à tous. .

Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

