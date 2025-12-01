Voltige équestre Les Chevaux du Coat Plourivo
Voltige équestre
Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:30:00
2025-12-22
Pour améliorer son aisance corporelle et mieux communiquer avec le cheval.
Une demi journée unique pour bouger avec le cheval en musique. Pas de niveau et d’expérience requise. Ouvert à tous. .
Les Chevaux du Coat Chemin de Traou Broust Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
English :
