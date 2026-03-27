Voltige Les Chevaux du Coat Plourivo
Voltige Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 14 avril 2026.
Voltige
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Pour les enfants de 5 à 15 ans, pour initié ou débutant. Pour améliorer son aisance corporelle et mieux communiquer avec le cheval. Une demi journée unique pour bouger avec le cheval en musique. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
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English :
L’événement Voltige Plourivo a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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