VOLTIGE – Theatre du petit Montparnasse Paris

VOLTIGE Début : 2026-01-28 à 19:00. Tarif : – euros.

VOLTIGEd’Éric METAYER en collaboration avec Dorine BOURNETONMise en scène Éric METAYERavec Dorine BOURNETON, Mikael FAU et Yoann LEDUCCollaboration artistique Dominique PLAIDEAUChorégraphie Sonia DUCHESNE Accessoiriste Bastien FORESTIER – Marionnette chien Juno METAYERSon Vincent LUSTAUD – Lumières Jean-Yves DESAINT-FUSCIEN Costumes Kurokos Michele EMANUELECombinaison de pilote BARNSTORMERVoltige raconte le destin exceptionnel de Dorine Bourneton.À 16 ans, seule survivante d’un crash d’avion, elle deviendra la première femme paraplégique au monde pilote de voltige. Entre théâtre et danse, le spectacle retrace son envol : un voyage de force, de colère et de rire dans lequel le corps et le rêve défient la gravité. Portée par les mystérieux Kurokos du théâtre japonais, la scène devient avion, obstacle ou vague… Le monde intérieur d’une femme qui a choisi de se dépasser et de voler, envers et contre tout !Attention, les représentations commencent à l’heure et aucun retardataire ne peut être accepté dans la salle, pour ne pas perturber le bon déroulement du spectacle.

Theatre du petit Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 Paris 75