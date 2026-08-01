Volturnalia atelier fabrique ton éventail Le Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

Informations pratiques

Mirebeau-sur-Bèze

Volturnalia atelier fabrique ton éventail

Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Viens fêter Volturnalia au Mirabellum et décorer ton éventail avant de partager le goûter avec nous ! Un moment convivial et créatif pour petits et grands ! .

Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 76 17 contact@mirabellum.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Volturnalia atelier fabrique ton éventail

L’événement Volturnalia atelier fabrique ton éventail Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)