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AGENDA · Mirebeau-sur-Bèze

Volturnalia atelier fabrique ton éventail Le Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

jeudi 27 août 2026 · Le Mirabellum · Mirebeau-sur-Bèze

Volturnalia atelier fabrique ton éventail Le Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Mirabellum
Adresse
6t Place Général Viard
Ville
21310 Mirebeau-sur-Bèze
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Mirebeau-sur-Bèze

Volturnalia atelier fabrique ton éventail

Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Viens fêter Volturnalia au Mirabellum et décorer ton éventail avant de partager le goûter avec nous ! Un moment convivial et créatif pour petits et grands !   .

Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 76 17  contact@mirabellum.fr

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English : Volturnalia atelier fabrique ton éventail

L’événement Volturnalia atelier fabrique ton éventail Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)