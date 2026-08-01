Volturnalia atelier fabrique ton éventail Le Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze
jeudi 27 août 2026 · Le Mirabellum · Mirebeau-sur-Bèze
Informations pratiques
Mirebeau-sur-Bèze
Volturnalia atelier fabrique ton éventail
Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Viens fêter Volturnalia au Mirabellum et décorer ton éventail avant de partager le goûter avec nous ! Un moment convivial et créatif pour petits et grands ! .
Le Mirabellum 6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 76 17 contact@mirabellum.fr
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English : Volturnalia atelier fabrique ton éventail
L’événement Volturnalia atelier fabrique ton éventail Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)