Volubilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Dans un flot mélodique lumineux et joyeux, alternant compositions issues de leurs répertoires respectifs, reprises voire quelques détournements inattendus ; nos deux musiciens donnent libre cours à leur inventivité pour cet instantané du jazz d’aujourd’hui.

Noam Duboille : piano

Raphaël Dumont : saxophones

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Formé de Noam Duboille au piano et Raphaël Dumont aux saxophones, Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations de musiciens.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/