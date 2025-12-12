Volubilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Volubilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 25 janvier 2026.
Dans un flot mélodique lumineux et joyeux, alternant compositions issues de leurs répertoires respectifs, reprises voire quelques détournements inattendus ; nos deux musiciens donnent libre cours à leur inventivité pour cet instantané du jazz d’aujourd’hui.
Noam Duboille : piano
Raphaël Dumont : saxophones
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, compositions — Formé de Noam Duboille au piano et Raphaël Dumont aux saxophones, Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations de musiciens.
Le dimanche 25 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 25 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-25T22:30:00+01:00
fin : 2026-01-25T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-25T19:30:00+02:00_2026-01-25T20:30:00+02:00;2026-01-25T21:30:00+02:00_2026-01-25T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/