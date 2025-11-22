Vol’Ut fête ses 10 ans Pontarlier

Vol’Ut fête ses 10 ans

Conservatoire , salle Pierre Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Organisée par l’ensemble Vol’Ut.

L’ensemble musical Vol’Ut fête ses 10 et vous convie à une soirée colorée, festive et pleine de surprises !

Billetterie sur place. .

Conservatoire , salle Pierre Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 14 91 05

