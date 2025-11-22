Vol’Ut fête ses 10 ans Pontarlier
Vol’Ut fête ses 10 ans Pontarlier samedi 22 novembre 2025.
Vol’Ut fête ses 10 ans
Conservatoire , salle Pierre Martin Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Organisée par l’ensemble Vol’Ut.
L’ensemble musical Vol’Ut fête ses 10 et vous convie à une soirée colorée, festive et pleine de surprises !
Billetterie sur place. .
Conservatoire , salle Pierre Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 14 91 05
English : Vol’Ut fête ses 10 ans
German : Vol’Ut fête ses 10 ans
Italiano :
Espanol :
L’événement Vol’Ut fête ses 10 ans Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS