Voodoo May · afterwork gratuit Alençon

Voodoo May · afterwork gratuit

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Originaire d’Évreux, Voodoo May déploie une pop magnétique et viscérale, où s’entrelacent soul brûlante, pulsations tribales, éclats rock et nappes électroniques. Sa musique est à la fois intime et universelle chaque note, chaque souffle de voix explore la mémoire, l’amour, les blessures et la renaissance, portée par la voix habitée de Maylise Lieubray.

Le nom du projet n’est pas un hasard Voodoo renvoie à l’héritage des croyances animistes d’Afrique de l’Ouest, transformées au contact de l’Histoire. C’est un art de survivre, de résister par le mystère, le chant et le rituel — et cette mémoire spirituelle traverse chaque chanson de Voodoo May.

Sur scène, le projet devient une cérémonie vivante. La performance se fait autel, où se rencontrent l’intensité du gospel, la chaleur de la soul et la tension du rock. Le résultat est une musique charnelle et mystique, une transe douce-amère qui fascine et émeut, entre visible et invisible. Chaque concert est une expérience sensorielle unique, un rituel moderne où le public devient partie intégrante de l’énergie dégagée par le groupe.

Voodoo May signe avec cette approche une pop contemporaine singulière, qui allie puissance émotionnelle, poésie musicale et présence scénique hypnotique. Un moment à vivre pleinement, où chaque vibration résonne longtemps après le dernier accord. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

