VOODOO QUEEN RELEASE PARTY – CROSSROAD Angoulins

VOODOO QUEEN RELEASE PARTY Début : 2026-01-30 à 19:30. Tarif : – euros.

?? VENDREDI 30 JANVIER ???? VOODOO QUEEN ??× Acid Leaves ?? Type : Stoner Rock?? INFOS ??TA 0€ / PVI 7€* / SP 10€ | Parking Gratuit | Bar Ouvert |*prix indiqués hors frais de billetterie | Gratuit -12 ans19H30 PORTES | 21H30 DÉBUT DU CONCERT?? Une Production CROSSROAD & WANTED’S MUSIC ASSO***VOODOO QUEEN***RELEASE PARTY PREMIER ALBUM « VIOLET CROWN » !VOODOO QUEEN puise son essence dans le rock et le rock progressif des grandes heures, mêlant la chaleur du fuzz des années 70 à la puissance du heavy rock et du stoner modernes.Né à La Rochelle à l’été 2022, le groupe se forme grâce à une rencontre orchestrée par un ami commun, réunissant Fabiola, Jérémie, Jimmy et Paul autour d’une alchimie humaine et créative évidente. Au cœur de leur musique, se trouve une voix féminine puissante qui guide leur univers à travers des paysages sonores riches et variés.Riffs massifs, rythmiques profondes et envolées mélodiques façonnent une musique à la fois intense, sensible et envoûtante. Les textes, personnels et introspectifs, invitent à la traversée de soi, à la puissance du doute et au désir de dépassement. Inspiré par Kyuss ou Planet of Zeus, l’énergie est brute, habitée, et portée par une volonté sincère de faire voyager l’auditeur.Vous êtes conviés à cette soirée spéciale pour la sortie de leur premier album, VIOLET CROWN ! Une soirée GRATUITE pour les ABONNÉS du CROSSROAD ! DECOUVREZ VOODOO QUEEN sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE / SITE OFFICIEL / BANDCAMP / LINKTREE***ACID LEAVES***Pour chauffer la salle à blanc !Fondé en 2021, le groupe ACID LEAVES réunit 3 membres autour d’un son Stoner Desert Rock et Métal. Guitare épaisse, basse présente et batterie puissante, la rencontre de Rémy, Cédric et Mathieu à tout de suite permis de développer la même envie de composer à l’instinct, au fil des inspirations teintées de références grunge et de sonorités plus doom et métal. Le mélange efficace ACID LEAVES s’inspire de groupes éminents tels que Kyuss, Conan, 1000mods, Red Fang, Orange Goblin…mais aussi de groupes français comme Red Sun Atacama et Glowsun. Avec déjà une véritable identité, la variété des chansons du groupe montre une capacité à explorer facilement de nouveaux terrains de jeux, capables de séduire les oreilles d’un public large par des riffs accrocheurs.

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17