Vorgium Ateliers enfant Fresque Antique Centre d'Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer jeudi 19 février 2026.
Centre d'Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-02-19 10:30:00
2026-02-19 2026-02-26
Atelier où les enfants (à partir de 8 ans) procéderont à l’ensemble de la chaîne créative
préparation du support, mélange des pigments et composition de la fresque d’après des motifs géométriques et animaliers réinterprétés à partir de découvertes faites à Vorgium et à Pompéi.
Un atelier potentiellement salissant ! .
+33 2 98 17 53 07
