Vorgium Ateliers enfant Fresque Antique

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19 2026-02-26

Atelier où les enfants (à partir de 8 ans) procéderont à l’ensemble de la chaîne créative

préparation du support, mélange des pigments et composition de la fresque d’après des motifs géométriques et animaliers réinterprétés à partir de découvertes faites à Vorgium et à Pompéi.

Un atelier potentiellement salissant ! .

