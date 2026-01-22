Vorgium Escape Game Le Trésor de l’aqueduc Vorgium Carhaix-Plouguer

Vorgium Escape Game Le Trésor de l’aqueduc

Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-03-01

2026-02-14

La cité des Osismes a besoin de vous ! Incarnez-vous en réalité virtuelle avec votre avatar et remontez le temps jusqu’en 195 après J.-C. Dans la sublime demeure de Caius Varenius Varus, questeur de Vorgium, menez l’enquête et résolvez une série d’épreuve… Mais il faudra faire vite, avant le retour du maître des lieux !

Une expérience unique, immersive et collaborative d’environ 30 minutes, sous la forme d’un escape-game, pour un groupe de 2 à 6 joueurs.

A partir de 12 ans. .

+33 2 98 17 53 07

