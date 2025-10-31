Vorgium Monstra Spector ! Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer
Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-10-31
Des monstres ont envahi Vorgium !
Aidez notre équipe à les chasser avec les armes adaptées !
Une variante dans notre exposition permanente du jeu best seller Cave Monstrvm gare au monstre , mais à la sauce Vorgium à découvrir en famille, en autonomie pour en apprendre plus sur les monstres qui infestaient les maisons antiques et la façon de s’en débarrasser.
En continu. Durée de jeu environ 15-20 mn. .
Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07
