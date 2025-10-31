Vorgium Monstra Spector ! Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Vorgium Monstra Spector !

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

Des monstres ont envahi Vorgium !

Aidez notre équipe à les chasser avec les armes adaptées !

Une variante dans notre exposition permanente du jeu best seller Cave Monstrvm gare au monstre , mais à la sauce Vorgium à découvrir en famille, en autonomie pour en apprendre plus sur les monstres qui infestaient les maisons antiques et la façon de s’en débarrasser.

En continu. Durée de jeu environ 15-20 mn. .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

