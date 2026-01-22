Vorgium Visite guidée augmentée Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Vorgium Visite guidée augmentée

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-03-01

2026-02-14

Suivez un guide sur les traces des Osismes, ces Gaulois romanisés qui fondèrent il y a 2000 ans une capitale florissante au centre de l’Armorique Vorgium. Visite agrémentée de vues avec une tablette 3D.

Durée 1h. Tout public. .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

