Vorgium Visite guidée augmentée Centre d'Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer samedi 14 février 2026.
Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-03-01
2026-02-14
Suivez un guide sur les traces des Osismes, ces Gaulois romanisés qui fondèrent il y a 2000 ans une capitale florissante au centre de l’Armorique Vorgium. Visite agrémentée de vues avec une tablette 3D.
Durée 1h. Tout public. .
