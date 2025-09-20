« Vortex » de Yo Weber-Diederichs Chapelle Saint-Jean Riantec

« Vortex » de Yo Weber-Diederichs 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Jean Morbihan

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Vortex » avec l’artiste Yo Weber-Diederichs, à la chapelle Saint Jean.

Né en Allemagne en 1953, Yo Weber-Diederichs est un artiste peintre, diplômé des Beaux-Arts de Cologne en 1979 et récompensé par de nombreux prix. Il compose une œuvre massive (plus de 10 000 œuvres répertoriées), vibrante et forte, en perpétuelle évolution, véritable invitation à un voyage inspiré. Ses talents de peintre calligraphe le mèneront à exposer jusqu’à Kochi et Tokyo au Japon.

L’exposition « Vortex » est une retranscription des émotions ressenties par Yo Weber-Diederichs dans deux lieux distincts : le temple Shosanji de Shikoku au Japon, visité lors d’un pèlerinage et la chapelle Locjean, découverte par hasard à l’occasion d’une promenade. Deux sites mystérieux, isolés et cernés par la forêt, qui ont fortement inspiré l’artiste ces dernières années.

Chapelle Saint-Jean Locjean 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne +33297335240 https://www.riantec.bzh/ Située dans un espace boisé, au village de Locjean, la chapelle Saint Jean a été reconstruite en 1884.

Elle a été rattachée à la commanderie des Templiers. Elle est placée sous le double vocable de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Jean-l’Évangéliste.

