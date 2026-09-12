VORTEX ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

VORTEX

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 17:00:00

fin : 2026-11-07 17:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Le NEUFNEUF, Festival de danse contemporaine en Haute-Garonne, mêle à la fois l’émergence, mais aussi les écritures venues d’ailleurs en proposant des œuvres d’artistes de renom du monde contemporain.

Pour cette 17ème édition, le Département et le NEUFNEUF Festival poursuivent l’accompagnement de la Compagnie Trente Printemps engagé en 2025 en présentant la première de VORTEX.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Figure géométrique, symbolique et universelle, le cercle permet de multiplier les narrations tout en préservant son potentiel d’abstraction. Ainsi, si la trajectoire effectuée par ce corps-satellite peut répondre à la force gravitationnelle d’un trou noir autant qu’au désir d’émancipation d’un être humain, Vortex n’en reste pas moins une pièce qui use des procédés de répétition et de transformation du mouvement pour explorer les relations entre le corps, l’espace et le temps. Son et lumière participent de cette recherche et concourent à la dramaturgie de la pièce.

Ainsi, au moyen d’un corps en rotation, d’une chorégraphie elliptique et d’un univers sonore et lumineux immersif, Vortex invite au voyage, celui d’un corps à la dérive, où se tutoient expérience de la gravité et sensation d’apesanteur.

Bon à savoir

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NEUFNEUF, a contemporary dance festival in Haute-Garonne, brings together both emerging talent and styles from around the world by presenting works by renowned artists from the contemporary dance scene.

L’événement VORTEX Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE