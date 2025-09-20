Vos certitudes vont s’envoler ! Église Saint-Pierre Saint-Chamond

Samedi 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Loire

45 participants maximum

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Vous ne connaissez pas la ville ou, au contraire, vous croyez tout savoir ? Qu’importe, vous découvrirez encore ses secrets.

Le monogramme, l’imposte, le blason à l’envers, le linteau de la cheminée, les boiseries !

Vous serez surpris. Alors, suivez le guide !

• Dialogue le temps d’une visite pédestre

Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France

Alain Rivory