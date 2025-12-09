Vos données personnelles, vos droits numériques : venez rencontrer la CNIL Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Adulte

Chaque jour, vous partagez des informations : votre nom, vos photos, vos habitudes en ligne… Ces précieuses données racontent beaucoup sur vous et sont souvent utilisées par des entreprises ou des plateformes pour proposer des services, mais aussi pour des usages commerciaux.Vous avez des droits pour protéger ces données, pour y accéder, les corriger, les supprimer ou interdire leur utilisation.La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés vient à votre rencontre pour vous informer sur vos droits numériques et ne pas laisser vos données vous échapper.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/