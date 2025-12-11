Vos fêtes de fin d’année avec le restaurant la Tête de l’Art La Tête de l’Art Guérande

Vos fêtes de fin d’année avec le restaurant la Tête de l’Art La Tête de l’Art Guérande mercredi 31 décembre 2025.

Vos fêtes de fin d’année avec le restaurant la Tête de l’Art

La Tête de l’Art 11 rue Porte Calon Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Le restaurant la Tête de l’Art vous propose de célébrer ensemble la nouvelle année avec un menu spécialement concocté pour l’occasion !   .

La Tête de l’Art 11 rue Porte Calon Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 53 40  restauranttetedelart@gmail.com

English :

L’événement Vos fêtes de fin d’année avec le restaurant la Tête de l’Art Guérande a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT44