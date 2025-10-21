Vos gueules les poètes avec Pascal Carré Théâtre des Copiaus Chagny

Vos gueules les poètes avec Pascal Carré Théâtre des Copiaus Chagny mardi 21 octobre 2025.

Début : 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21 22:00:00

Seul en scène à la frontière entre le théâtre et la poésie dans le cadre du festival des Contes Givrés.

Pour cette création théâtrale, le comédien a fait le choix de la poésie et nous délivre des textes coups de cœur, coups de poing, coups de gueule salutaires.

Autour du texte Sermons Joyeux de la lente corruption des âmes dans la nuit tombante de Jean-Pierre Siméon, s’entremêlent en écho les poèmes d’Arthur Rimbaud, Ossip Mandelstam, Jacques Prévert, Friedrich Hölderlin, Boris Vian, Gavriil Batenkov, Louis Aragon, Nâzim Hikmet, Léo Ferré, Victor Hugo.

Ici, point de sermons moralisateurs mais une parole forte et engagée dans une langue ou chaque mot donne à entendre la puissance de celle-ci et qui nous impulse une furieuse envie d’exprimer, de ressentir, de vivre intensément pour tous ceux qui tendront l’oreille et le cœur. .

