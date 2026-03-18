Vos héros préférés Parc de Plaisance Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Mercredi 17 juin (allée du Lay) et mercredi 24 juin (parc de Plaisance) · de 14h30 à 17h30 · à partir de 7 ans En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Avec l’illustrateur Richard Marnier et l’illustratrice Marie BailliardQui sont vos héros et héroïnes préféré.es ? Comment sont iels devenu.es des héros ? Grâce à qui ? À travers cet atelier, nous réfléchirons ensemble aux figures qui nous inspirent (dans les histoires ou non), pour comprendre leur parcours. Et comment nous pouvons aussi marcher dans cette direction. Au programme : discussions, écriture et dessin en extérieur !Mercredi 17 juin (allée du Lay) et mercredi 24 juin (parc de Plaisance) · de 14h30 à 17h30 · à partir de 7 ans

Parc de Plaisance Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700



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