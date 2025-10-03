Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque de la Grand’Mare Rouen

Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque de la Grand’Mare Rouen vendredi 3 octobre 2025.

Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque 3 et 4 octobre Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Murs participatifs – Biblis en folie

À l’occasion de Biblis en folie, venez découvrir nos murs participatifs et y laisser votre empreinte !

Affichez vos idées les plus créatives et les plus folles pour réinventer la bibliothèque de demain.

Un espace d’expression libre et ludique, ouvert à tous, pour imaginer ensemble de nouvelles façons de faire vivre la médiathèque.

Bibliothèque de la Grand’Mare Rue François Couperin, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier de la Grand’Mare Seine-Maritime Normandie 0276088088 https://bibliotheques.rouen.fr/

Murs participatifs – Biblis en folie

© peoplecreations