Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque des Capucins Rouen vendredi 3 octobre 2025.

Gratuit, entrée libre

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Murs participatifs – Biblis en folie

À l’occasion de Biblis en folie, venez découvrir nos murs participatifs et y laisser votre empreinte !
Affichez vos idées les plus créatives et les plus folles pour réinventer la bibliothèque de demain.

Un espace d’expression libre et ludique, ouvert à tous, pour imaginer ensemble de nouvelles façons de faire vivre la médiathèque.

Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0276088088 https://bibliotheques.rouen.fr/
© peoplecreations