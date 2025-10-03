Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque du Châtelet Rouen

Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque 3 et 4 octobre Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Participez à nos murs participatifs !

À l’occasion de Biblis en folie, laissez libre cours à votre imagination et venez partager vos idées les plus audacieuses pour réinventer la bibliothèque. Que ce soit un rêve, une suggestion originale ou un projet fou, vos contributions prendront vie sur nos murs participatifs. Une manière ludique et créative de s’impliquer et de réinventer ensemble cet espace qui nous rassemble !

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 71 https://bibliotheques.rouen.fr

© peoplecreations