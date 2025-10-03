Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque Parment Rouen

Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque 3 et 4 octobre Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Exprimez vos idées sur nos murs participatifs !

À l’occasion de Biblis en folie, la médiathèque se transforme en un espace d’imagination et de créativité. Venez contribuer à nos murs participatifs en affichant vos idées les plus originales et les plus audacieuses pour réinventer la bibliothèque. Que ce soit une suggestion farfelue, un rêve ou un projet innovant, chaque contribution compte ! Une expérience ludique et collective qui permet à chacun de participer à la bibliothèque de demain.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 73 https://bibliotheques.rouen.fr

