Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque patrimoniale Jacques-Villon Rouen

Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque 3 et 4 octobre Bibliothèque patrimoniale Jacques-Villon Seine-Maritime

Gratuit, entrée libre

Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Murs participatifs – Biblis en folie

À l’occasion de Biblis en folie, venez découvrir nos murs participatifs et y laisser votre empreinte !

Affichez vos idées les plus créatives et les plus folles pour réinventer la bibliothèque de demain.

Un espace d’expression libre et ludique, ouvert à tous, pour imaginer ensemble de nouvelles façons de faire vivre la médiathèque.

Bibliothèque patrimoniale Jacques-Villon 3 Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie +33276088076 https://rnbi.rouen.fr Métro : station Palais de Justice – Gisèle Halimi. Bus : lignes F2, F7, 11, 15, 22 – arrêt Beaux-Arts. Lovélo : station Musée des Beaux-Arts.

© peoplecreations