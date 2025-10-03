Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen

Vos idées les plus folles pour réinventer la bibliothèque 3 – 5 octobre Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T18:00:00
Fin : 2025-10-05T14:00:00 – 2025-10-05T17:00:00

Murs participatifs : vos idées pour réinventer la bibliothèque

À l’occasion de Biblis en folie, les murs de la bibliothèque deviennent des espaces d’expression ! Venez y afficher vos idées les plus folles, vos rêves et vos envies pour imaginer la bibliothèque de demain. Une activité créative et collaborative qui invite chacun à participer et partager sa vision.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42 Rue Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie 0276088088 https://bibliotheques.rouen.fr
© peoplecreations