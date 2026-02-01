VOS JEUDIS AU THEATRE

Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19 23:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Monsieur a bien changé” (J.P. AUDIER)

Afin de maintenir les apparences, une riche bourgeoise décide de faire appel à un sosie de son mari, absent.

Mais cette solution ne présente-t-elle pas de risques ?…

.

Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monsieur a bien changé? (J.P. AUDIER)

To keep up appearances, a wealthy bourgeoise decides to hire a look-alike for her absent husband.

But isn’t this a risky solution?…

L’événement VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-27 par OT D’ ARGELES SUR MER