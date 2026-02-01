VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer
VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer jeudi 19 février 2026.
VOS JEUDIS AU THEATRE
Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-19 20:30:00
fin : 2026-02-19 23:30:00
2026-02-19
Monsieur a bien changé” (J.P. AUDIER)
Afin de maintenir les apparences, une riche bourgeoise décide de faire appel à un sosie de son mari, absent.
Mais cette solution ne présente-t-elle pas de risques ?…
Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@sfr.fr
English :
Monsieur a bien changé? (J.P. AUDIER)
To keep up appearances, a wealthy bourgeoise decides to hire a look-alike for her absent husband.
But isn’t this a risky solution?…
