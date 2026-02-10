VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer
VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer jeudi 26 mars 2026.
VOS JEUDIS AU THEATRE
Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-03-26
”Vive Bouchon !” (J. DELL et G. SIBLEYRAS)
.
Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
long live Bouchon! (J. DELL and G. SIBLEYRAS)
L’événement VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’ ARGELES SUR MER