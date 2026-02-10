VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer
VOS JEUDIS AU THEATRE Argelès-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.
VOS JEUDIS AU THEATRE
Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 22:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Un stylo dans la tête” (J. DELL)
.
Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 75 05 35 amidiatheque@sfr.fr
English :
A pen in the head? (J. DELL)
