Vos menus de fêtes à emporter au jardin des marais

49 route du Morbihan Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Les fêtes approchent…et si vous laissiez la magie opérer sans stress ?

Réservez dès maintenant et laissez nous sublimer votre table.

Commande à récupérer le 22/12/25

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Les animations de Noël 2025 .

49 route du Morbihan Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 76 56 70 lejardindesgourmands44410@gmail.com

English :

L’événement Vos menus de fêtes à emporter au jardin des marais Herbignac a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44