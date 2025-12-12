Vos menus de fêtes à emporter au jardin des marais Herbignac
Vos menus de fêtes à emporter au jardin des marais
49 route du Morbihan Herbignac Loire-Atlantique
Les fêtes approchent…et si vous laissiez la magie opérer sans stress ?
Réservez dès maintenant et laissez nous sublimer votre table.
Commande à récupérer le 22/12/25
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2025 .
49 route du Morbihan Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 76 56 70 lejardindesgourmands44410@gmail.com
