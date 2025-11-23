Vos noyaux villageois en fête La Capelette Jardin Guy Azaïs Marseille 10e Arrondissement

Vos noyaux villageois en fête La Capelette

Dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 17h. Jardin Guy Azaïs 225 Av. de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Animations au sein de ses noyaux villageois. à l’occasion des fêtes de fin d’année.Enfants

Afin de célébrer les fêtes de fin d’année, la Ville de Marseille déploie un dispositif exceptionnel d’activités gratuites et de rendez-vous incontournables pour que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais puissent profiter de la féérie des fêtes de fin d’année.



Des animations sont proposées au sein de ses noyaux villageois.



Dimanche 23 novembre de 10h à 17h

Jardin Guy Azaïs

Capelette 10e



La magie du Noël Marseillais s’empare de toute la Ville.



Tout au long de la journée



– photos avec le Père Noël

– stands gourmands

– structures gonflables

– animations musicales

– ateliers

– spectacles pour enfants

– distribution de ballons .

Jardin Guy Azaïs 225 Av. de la Capelette Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Christmas and New Year events.

German :

Animationen innerhalb seiner Dorfkerne. anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahresende.

Italiano :

Attività nei centri dei villaggi per celebrare le festività.

Espanol :

Actividades en los centros de sus pueblos para celebrar las fiestas.

L’événement Vos noyaux villageois en fête La Capelette Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-17 par Ville de Marseille