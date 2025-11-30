Vos noyaux villageois en fête Saint Antoine Saint Antoine Marseille 15e Arrondissement

Vos noyaux villageois en fête Saint Antoine

Dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 17h. Saint Antoine Place Alphonse Canovas Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Des animations sont proposées par la Ville de Marseille au sein de ses noyaux villageois.Enfants

Afin de célébrer les fêtes de fin d’année, la Ville de Marseille déploie un dispositif exceptionnel d’activités gratuites et de rendez-vous incontournables pour que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais puissent profiter de la féérie des fêtes de fin d’année.



Des animations sont proposées au sein de ses noyaux villageois.



Dimanche 30 novembre de 10h à 17h

Place Alphonse Canovas

Saint Antoine 15e



La magie du Noël Marseillais s’empare de toute la Ville.



Tout au long de la journée



– photos avec le Père Noël

– stands gourmands

– structures gonflables

– animations musicales

– ateliers

– spectacles pour enfants

– distribution de ballons .

Saint Antoine Place Alphonse Canovas Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The City of Marseille organizes events in its village centers.

German :

In den Dorfkernen von Marseille werden von der Stadt Marseille Veranstaltungen angeboten.

Italiano :

La città di Marsiglia organizza eventi nei suoi centri abitati.

Espanol :

La ciudad de Marsella organiza eventos en los centros de sus pueblos.

