Vos objets ont une histoire, nous vous racontons laquelle ! La Zone 34 Paris

Sophie Tiercelin, commissaire-priseure au sein de la maison Mirabili, vous accueille en compagnie de Charlotte Péchoux, experte en bijoux anciens, et Bastien Larnaud, expert en arts d’Asie. Tous les trois, ils vous recevrons toute la journée gratuitement pour expertiser vos objets.

Bijoux, montres, céramique, tableaux, dessins, sculptures, bibelots et même pièces de mode et de maroquinerie… Tout est sujet à discussion pour nos spécialistes qui seront ravis d’échanger avec vous !

Une question ? Nous vous répondons par email ou par téléphone !

Gratuit et sans-rendez-vous

Une journée d’expertises gratuites consacrée à la (re)découverte de vos propres objets ! Vous apportez vos grands trésors et petits souvenirs… Nous nous occupons du reste en les expertisant pour vous. Histoire, technique, contexte, vous saurez tout !

Le samedi 18 avril 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

La Zone 34 78, boulevard Saint Germain 75005 Paris

http://www.mirabili-encheres.com/journees-expertise +33635426475 contact@mirabili-encheres.com



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