Vos produits fermiers bio locaux La Maison de Papi Saint-Clément

Vos produits fermiers bio locaux

La Maison de Papi 34 Rue Pasteur Saint-Clément Yonne

Début : 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Ferme vivante 89.10 vous accompagne pour une consommation responsable.

Des produits fermiers bio locaux, extra frais, sont préparés pour vous. Dans une démarche zéro déchet , nous vous incitons à apporter vos contenants.

Une sélection de ces produits de qualité est disponible sur place le vendredi de 16h à 18h et nous vous invitons à réserver avant le mardi 12h sur notre site internet fermevivante.fr pour éviter tout gaspillage alimentaire.

Le lieu est l’occasion de rencontres et d’échanges, cultivons ensemble le lien entre paysans et citoyens.

Partenaire du projet Solicagnole, Mélanie vous accompagne afin de bénéficier d’un soutien financier dans votre démarche de consommation de produits bio locaux.

Attention fermeture annuelle pendant l’été. .

La Maison de Papi 34 Rue Pasteur Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 02 49 09 fermevivante89.10@gmail.com

