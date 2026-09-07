« Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône, Port Gallatin, Seyssel
samedi 19 septembre 2026 · Port Gallatin · Seyssel
Informations pratiques
« Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône Samedi 19 septembre, 10h30 Port Gallatin Haute-Savoie
10 € adulte, 8 € enfant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
1h30 de découverte ludique de Seyssel en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…). La visite se terminera par une promenade en bateau « Le Seyssel » sur le Rhône, autour d’un verre.
Port Gallatin Port Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bateauseyssel.hautrhone-tourisme.fr/reserver-sa-balade-croisiere-rhone-seyssel-bateau/ »}]
1h30 de découverte ludique de Seyssel en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…). La visite se terminera par une promenade en bateau « Le Seyssel » sur le Rhône, autour d’un verre.
© Haut-Rhône Tourisme
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