Informations pratiques

« Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône Samedi 19 septembre, 10h30 Port Gallatin Haute-Savoie

10 € adulte, 8 € enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

1h30 de découverte ludique de Seyssel en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…). La visite se terminera par une promenade en bateau « Le Seyssel » sur le Rhône, autour d’un verre.

Port Gallatin Port Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bateauseyssel.hautrhone-tourisme.fr/reserver-sa-balade-croisiere-rhone-seyssel-bateau/ »}]

1h30 de découverte ludique de Seyssel en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…). La visite se terminera par une promenade en bateau « Le Seyssel » sur le Rhône, autour d’un verre.

© Haut-Rhône Tourisme