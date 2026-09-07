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« Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône, Port Gallatin, Seyssel

samedi 19 septembre 2026 · Port Gallatin · Seyssel

« Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône, Port Gallatin, Seyssel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Port Gallatin
Adresse
Port Gallatin 74910 Seyssel
Ville
74910 Seyssel
Département
Haute-Savoie
Tarif
10 € adulte, 8 € enfant.

« Vos sens en éveil » avec promenade sur le Rhône Samedi 19 septembre, 10h30 Port Gallatin Haute-Savoie

10 € adulte, 8 € enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

1h30 de découverte ludique de Seyssel en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…). La visite se terminera par une promenade en bateau « Le Seyssel » sur le Rhône, autour d’un verre.

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1h30 de découverte ludique de Seyssel en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…). La visite se terminera par une promenade en bateau « Le Seyssel » sur le Rhône, autour d’un verre.

© Haut-Rhône Tourisme

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