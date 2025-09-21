Vos sens en éveil Office du tourisme Seyssel

Adulte : 10 €. Enfant : 8 €.

Découverte ludique de Seyssel sur un parcours à énigmes en sollicitant vos sens (odeur, vue, goût…) de 10h30 à 11h30. La visite se terminera par une promenade en bateau autour d’un verre de 11h30 à 12h.

Office du tourisme 12 place Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.hautrhone-tourisme.fr/se-divertir/reservation/ »}]

Haut-Rhône Tourisme