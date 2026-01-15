Vos soirées Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême
jeudi 29 janvier 2026.
Vos soirées Le Grand Off de la bande dessinée
Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Du 29 janvier au 1ᵉʳ février 2026, le Grand Off ne se contente pas d’exposer la bande dessinée il fait aussi vibrer Angoulême le soir venu dans une ambiance festive et conviviale !
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
From January 29 to February 1, 2026, the Grand Off not only showcases comics, it also brings Angoulême to life in the evenings, in a festive and convivial atmosphere!
